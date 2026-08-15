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Psalm 76,4

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 76 4 in der Gute Nachricht Bibel

Alles Kriegsgerät hat er zerbrochen, die Pfeile, die Schwerter und die Schilde.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 76 4 in der Lutherbibel

Dort zerbricht er die Pfeile des Bogens, Schild, Schwert und Streitmacht. Sela.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 76 4 in der Einheitsübersetzung

Dort zerbrach er die blitzenden Pfeile des Bogens, * Schild und Schwert, die Waffen des Krieges. [Sela]

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 76 4 in der Elberfelder Bibel

Dort zerstörte er des Bogens Brände, Schild und Schwert und Krieg. //

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 76 4 in der Neue Genfer Übersetzung

Dort zerbrach er die Brandpfeile, die Schilde, Schwerter und alle Kriegswaffen der Feinde. /​/

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 76 4 in der Schlachter 2000

Dort zerbricht er die Blitze des Bogens, Schild, Schwert und Kriegsgerät. (Sela. )

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 76 4 in der New International Version

You are radiant with light, more majestic than mountains rich with game.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 76 4 in der Hoffnung für Alle

Dort zerbrach er Pfeile, Schilde und Schwerter, ja, alles Kriegsgerät!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-76/vers-4 [gedruckt am 15.08.2026]