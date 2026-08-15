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Psalm 78,61

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 78 61 in der Gute Nachricht Bibel

Den Feinden erlaubte er, die Bundeslade zu entführen, das Zeichen seiner Macht und Hoheit.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 78 61 in der Lutherbibel

Er gab seine Macht in Gefangenschaft und seine Herrlichkeit in die Hand des Feindes.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 78 61 in der Einheitsübersetzung

Er gab seine Macht in Gefangenschaft, * seine Zierde in die Hand des Feindes.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 78 61 in der Elberfelder Bibel

Und er gab seine Kraft in Gefangenschaft und seine Herrlichkeit in die Hand des Bedrängers.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 78 61 in der Neue Genfer Übersetzung

Die Bundeslade, das Sinnbild seiner Macht, ließ er zur Beute werden, ja, seinen Ruhm gab er in die Hand des Feindes.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 78 61 in der Schlachter 2000

und er gab seine Macht in Gefangenschaft und seine Herrlichkeit in Feindeshand.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 78 61 in der New International Version

He sent the ark of his might into captivity, his splendour into the hands of the enemy.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 78 61 in der Hoffnung für Alle

Die Bundeslade, das Zeichen seiner Macht und Ehre, gab er in die Hände der Feinde.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 78:61

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-78/vers-61 [gedruckt am 15.08.2026]