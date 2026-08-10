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Psalm 78,66

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 78 66 in der Gute Nachricht Bibel

Er schlug seine Feinde in die Flucht, bedeckte sie mit unauslöschlicher Schande.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 78 66 in der Lutherbibel

und schlug seine Feinde zurück und hängte ihnen ewige Schande an.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 78 66 in der Einheitsübersetzung

Er schlug seine Feinde zurück * und übergab sie ewiger Schande.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 78 66 in der Elberfelder Bibel

Und er schlug seine Bedränger zurück, ewige Schande bereitete er ihnen.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 78 66 in der Neue Genfer Übersetzung

Nun schlug er seine Feinde zurück, in ewige Schande stürzte er sie.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 78 66 in der Schlachter 2000

Und er schlug seine Feinde in die Flucht, ewige Schande fügte er ihnen zu.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 78 66 in der New International Version

He beat back his enemies; he put them to everlasting shame.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 78 66 in der Hoffnung für Alle

Er schlug seine Feinde in die Flucht und machte sie für alle Zeiten zum Gespött.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 78:66

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-78/vers-66 [gedruckt am 10.08.2026]