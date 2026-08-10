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Psalm 80,14

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 80 14 in der Gute Nachricht Bibel

Das Wildschwein aus dem Wald verwüstet ihn, die Tiere der Steppe fressen ihn kahl.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 80 14 in der Lutherbibel

Es haben ihn zerwühlt die wilden Säue, und die Tiere des Feldes haben ihn abgeweidet.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 80 14 in der Einheitsübersetzung

Der Eber aus dem Wald wühlt ihn um, * es fressen ihn ab die Tiere des Feldes.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 80 14 in der Elberfelder Bibel

Es frisst ihn ab das Wildschwein aus dem Wald, das Wild des Feldes weidet ihn ab.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 80 14 in der Neue Genfer Übersetzung

Die Wildschweine aus dem Wald fressen ihn kahl, und die Tiere des Feldes weiden ihn ab.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 80 14 in der Schlachter 2000

Der Eber aus dem Wald zerwühlt ihn, und die wilden Tiere des Feldes weiden ihn ab.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 80 14 in der New International Version

Return to us, God Almighty! Look down from heaven and see! Watch over this vine,

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 80 14 in der Hoffnung für Alle

Die Wildschweine aus dem Wald verwüsten ihn, die wilden Tiere fressen ihn kahl.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 80:14

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-80/vers-14 [gedruckt am 10.08.2026]