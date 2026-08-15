Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. Psalm
  4. Kapitel 80
  5. Vers 16
Zu Psalm 80 Vers 15 Zu Psalm 80 Vers 17

Psalm 80,16

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 80 16 in der Gute Nachricht Bibel

Schütze ihn, den du selber gepflanzt hast, den Spross, der dir seine Kraft verdankt!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 80 16 in der Lutherbibel

Schütze doch, was deine Rechte gepflanzt hat, den Sohn, den du dir großgezogen hast!

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 80 16 in der Einheitsübersetzung

Beschütze, was deine Rechte gepflanzt hat, * und den Sohn, den du dir stark gemacht!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 80 16 in der Elberfelder Bibel

Und beschirme, was deine Rechte gepflanzt hat, den Sohn, den du dir hast stark werden lassen.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 80 16 in der Neue Genfer Übersetzung

Umhege und schütze ihn, den du selbst gepflanzt hast, den jungen Spross, den du für dich hast stark werden lassen!

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 80 16 in der Schlachter 2000

und des Setzlings, den deine Rechte gepflanzt, des Sohnes, den du dir großgezogen hast!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 80 16 in der New International Version

Your vine is cut down, it is burned with fire; at your rebuke your people perish.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 80 16 in der Hoffnung für Alle

den du selbst gepflanzt hast; sorge für den jungen Spross, den du hast aufwachsen lassen!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 80:16

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-80/vers-16 [gedruckt am 15.08.2026]