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Psalm 80,4

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 80 4 in der Gute Nachricht Bibel

Gott, richte uns wieder auf! Blick uns freundlich an, dann ist uns geholfen!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 80 4 in der Lutherbibel

Gott, tröste uns wieder und lass leuchten dein Antlitz, so ist uns geholfen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 80 4 in der Einheitsübersetzung

Gott, stelle uns wieder her! * Lass dein Angesicht leuchten und wir sind gerettet!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 80 4 in der Elberfelder Bibel

Gott! Stelle uns wieder her! Lass dein Angesicht leuchten, so werden wir gerettet.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 80 4 in der Neue Genfer Übersetzung

Gott, richte uns wieder auf! Wende uns dein Angesicht freundlich zu, damit wir gerettet werden!

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 80 4 in der Schlachter 2000

O Gott, stelle uns wieder her, und lass dein Angesicht leuchten, so werden wir gerettet!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 80 4 in der New International Version

How long, LORD God Almighty, will your anger smoulder against the prayers of your people?

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 80 4 in der Hoffnung für Alle

O Gott, richte uns, dein Volk, wieder auf! Blicke uns freundlich an, dann sind wir gerettet!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 80:4

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-80/vers-4 [gedruckt am 12.08.2026]