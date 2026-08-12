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Psalm 81,7

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 81 7 in der Gute Nachricht Bibel

»Ich habe dir die Last von den Schultern genommen und den schweren Tragkorb aus den Händen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 81 7 in der Lutherbibel

»Ich habe ihre Schultern von der Last befreit, und ihre Hände wurden den Tragkorb los.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 81 7 in der Einheitsübersetzung

Seine Schulter hab ich von der Bürde befreit, * seine Hände kamen los vom Lastkorb.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 81 7 in der Elberfelder Bibel

Ich habe von der Last befreit seine Schulter, seine Hände lösten sich vom Tragkorb.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 81 7 in der Neue Genfer Übersetzung

»Ich habe seine Schulter von der drückenden Last befreit, seine Hände müssen den schweren Korb nicht mehr tragen.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 81 7 in der Schlachter 2000

»Ich habe die Last von seiner Schulter genommen, seine Hände sind den Tragkorb losgeworden.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 81 7 in der New International Version

In your distress you called and I rescued you, I answered you out of a thundercloud; I tested you at the waters of Meribah.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 81 7 in der Hoffnung für Alle

»Ich habe deine Schultern von der Last befreit, den schweren Tragekorb habe ich dir abgenommen.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 81:7

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-81/vers-7 [gedruckt am 12.08.2026]