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Psalm 83,15

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 83 15 in der Gute Nachricht Bibel

Sei ihnen wie ein Feuer, das den Wald verzehrt, wie eine Flamme, die Berge anzündet!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 83 15 in der Lutherbibel

Wie ein Feuer den Wald verbrennt und wie eine Flamme die Berge versengt,

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 83 15 in der Einheitsübersetzung

Wie Feuer, das Wälder verbrennt, * wie eine Flamme, die Berge versengt,

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 83 15 in der Elberfelder Bibel

Wie Feuer den Wald verbrennt und wie eine Flamme die Berge entzündet,

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 83 15 in der Neue Genfer Übersetzung

Wie ein Feuer, das den Wald verbrennt, und wie sengende Flammen, die Bergkuppen kahlfressen,

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 83 15 in der Schlachter 2000

Wie ein Feuer, das den Wald verbrennt, und wie eine Flamme, welche die Berge versengt,

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 83 15 in der New International Version

so pursue them with your tempest and terrify them with your storm.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 83 15 in der Hoffnung für Alle

Wie ein Flächenbrand, dessen Flammen Berge und Wälder fressen,

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 83:15

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-83/vers-15 [gedruckt am 15.08.2026]