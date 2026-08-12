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Psalm 83,18

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 83 18 in der Gute Nachricht Bibel

Bringe für immer Schmach und Schrecken über sie und lass sie in ihrer Schande zugrunde gehen!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 83 18 in der Lutherbibel

Schämen sollen sie sich und erschrecken für immer und zuschanden werden und umkommen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 83 18 in der Einheitsübersetzung

Beschämt und verschreckt sollen sie sein für immer, * zuschanden sollen sie werden und zugrunde gehn.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 83 18 in der Elberfelder Bibel

Lass sie beschämt und erschreckt sein für immer, mit Scham bedeckt sein und umkommen,

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 83 18 in der Neue Genfer Übersetzung

Schmach und Schrecken soll sie für immer zeichnen, mögen sie in Schande zugrunde gehen.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 83 18 in der Schlachter 2000

Lass sie beschämt und erschreckt werden für immer, lass sie schamrot werden und umkommen,

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 83 18 in der New International Version

Let them know that you, whose name is the LORD – that you alone are the Most High over all the earth.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 83 18 in der Hoffnung für Alle

Sie sollen scheitern und für immer verstummen, ja, lass sie in ihrer Schande umkommen!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 83:18

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-83/vers-18 [gedruckt am 12.08.2026]