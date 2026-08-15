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Psalm 84,5

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 84 5 in der Gute Nachricht Bibel

Wie glücklich sind alle, die in deinem Haus Wohnrecht haben und dich dort immerzu preisen können!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 84 5 in der Lutherbibel

Wohl denen, die in deinem Hause wohnen; die loben dich immerdar. Sela.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 84 5 in der Einheitsübersetzung

Selig, die wohnen in deinem Haus, * die dich allezeit loben. [Sela]

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 84 5 in der Elberfelder Bibel

Glücklich sind, die in deinem Haus wohnen. Stets werden sie dich loben. //

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 84 5 in der Neue Genfer Übersetzung

Glücklich zu nennen sind alle, die in deinem Haus wohnen dürfen, sie werden dich für immer preisen. /​/

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 84 5 in der Schlachter 2000

Wohl denen, die in deinem Haus wohnen; sie preisen dich allezeit! (Sela. )

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 84 5 in der New International Version

Blessed are those whose strength is in you, whose hearts are set on pilgrimage.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 84 5 in der Hoffnung für Alle

Glücklich sind alle, die in deinem Haus wohnen dürfen! Jederzeit können sie dich loben!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 84:5

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-84/vers-5 [gedruckt am 15.08.2026]