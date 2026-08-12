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Psalm 88,11

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 88 11 in der Gute Nachricht Bibel

Tust du auch für Tote noch Wunder? Stehen die Schatten auf, um dich zu preisen?

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 88 11 in der Lutherbibel

Wirst du an den Toten Wunder tun, oder werden die Verstorbenen aufstehen und dir danken? Sela.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 88 11 in der Einheitsübersetzung

Wirst du an den Toten Wunder tun, * werden Schatten aufstehn, um dir zu danken? [Sela]

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 88 11 in der Elberfelder Bibel

Wirst du an den Toten Wunder tun? Oder werden die Gestorbenen aufstehen, dich preisen? //

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 88 11 in der Neue Genfer Übersetzung

Willst du denn an den Toten Wunder tun? Oder werden die Gestorbenen aufstehen, um dich zu preisen?/​/

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 88 11 in der Schlachter 2000

Wirst du an den Toten Wunder tun, oder werden die Schatten auferstehen und dich preisen? (Sela. )

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 88 11 in der New International Version

Is your love declared in the grave, your faithfulness in Destruction?

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 88 11 in der Hoffnung für Alle

Wirst du an den Toten noch ein Wunder tun? Kommen sie etwa aus ihren Gräbern, um dich zu loben?

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-88/vers-11 [gedruckt am 12.08.2026]