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Psalm 88,15

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 88 15 in der Gute Nachricht Bibel

Warum hast du mich verstoßen, HERR? Warum verbirgst du dich vor mir?

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 88 15 in der Lutherbibel

Warum verstößt du, HERR, meine Seele und verbirgst dein Antlitz vor mir?

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 88 15 in der Einheitsübersetzung

Warum, HERR, verstößt du mich, * verbirgst vor mir dein Angesicht?

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 88 15 in der Elberfelder Bibel

Warum, Herr, verwirfst du meine Seele, verbirgst du dein Angesicht vor mir?

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 88 15 in der Neue Genfer Übersetzung

Warum, HERR, hast du mich verstoßen? Warum verbirgst du dein Angesicht vor mir?

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 88 15 in der Schlachter 2000

Warum, o HERR, verwirfst du meine Seele, verbirgst dein Angesicht vor mir?

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 88 15 in der New International Version

From my youth I have suffered and been close to death; I have borne your terrors and am in despair.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 88 15 in der Hoffnung für Alle

Warum hast du mich verstoßen, HERR? Warum verbirgst du dich vor mir?

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-88/vers-15 [gedruckt am 10.08.2026]