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Psalm 89,15

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 89 15 in der Gute Nachricht Bibel

Dein Thron ist gegründet auf Recht und Gerechtigkeit, Güte und Treue gehen vor dir her.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 89 15 in der Lutherbibel

Gerechtigkeit und Recht sind deines Thrones Stütze, Gnade und Treue treten vor dein Angesicht.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 89 15 in der Einheitsübersetzung

Recht und Gerechtigkeit sind die Stützen deines Thrones, * Huld und Treue schreiten dir entgegen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 89 15 in der Elberfelder Bibel

Gerechtigkeit und Recht sind deines Thrones Grundfeste. Gnade und Treue gehen vor deinem Angesicht her.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 89 15 in der Neue Genfer Übersetzung

Gerechtigkeit und Recht – darauf gründet sich dein Thron, Liebe und Treue gehen wie deine Boten vor dir her.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 89 15 in der Schlachter 2000

Recht und Gerechtigkeit sind die Grundfeste deines Thrones, Gnade und Wahrheit gehen vor deinem Angesicht her.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 89 15 in der New International Version

Blessed are those who have learned to acclaim you, who walk in the light of your presence, LORD.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 89 15 in der Hoffnung für Alle

Gerechtigkeit und Recht sind die Säulen deiner Herrschaft; alles, was du tust, zeigt deine Liebe und Treue.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 89:15

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-89/vers-15 [gedruckt am 10.08.2026]