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Psalm 89,32

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 89 32 in der Gute Nachricht Bibel

wenn sie meine Vorschriften übertreten und meine Anordnungen nicht befolgen,

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 89 32 in der Lutherbibel

wenn sie meine Ordnungen entheiligen und meine Gebote nicht halten,

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 89 32 in der Einheitsübersetzung

wenn sie meine Gesetze entweihen, * meine Gebote nicht mehr halten,

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 89 32 in der Elberfelder Bibel

wenn sie meine Ordnungen entweihen und meine Gebote nicht halten,

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 89 32 in der Neue Genfer Übersetzung

wenn sie meine Ordnungen mit Füßen treten und sich nicht an meine Gebote halten,

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 89 32 in der Schlachter 2000

wenn sie meine Satzungen entheiligen und meine Gebote nicht beachten,

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 89 32 in der New International Version

I will punish their sin with the rod, their iniquity with flogging;

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 89 32 in der Hoffnung für Alle

wenn sie meine Ordnungen missachten und meine Gebote nicht halten,

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 89:32

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-89/vers-32 [gedruckt am 10.08.2026]