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Psalm 89,31

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 89 31 in der Gute Nachricht Bibel

Wenn seine Nachkommen mein Gesetz verlassen und meinen Weisungen nicht gehorchen,

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 89 31 in der Lutherbibel

Wenn aber seine Söhne mein Gesetz verlassen und in meinen Rechten nicht wandeln,

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 89 31 in der Einheitsübersetzung

Wenn seine Söhne meine Weisung verlassen, * nicht mehr leben nach meiner Ordnung,

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 89 31 in der Elberfelder Bibel

Wenn seine Söhne mein Gesetz verlassen und nicht wandeln in meinen Rechtsbestimmungen,

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 89 31 in der Neue Genfer Übersetzung

Wenn aber seine Nachkommen meinem Gesetz den Rücken kehren und sich nicht nach meinen Rechtsbestimmungen richten,

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 89 31 in der Schlachter 2000

Wenn seine Söhne mein Gesetz verlassen und nicht in meinen Verordnungen wandeln,

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 89 31 in der New International Version

if they violate my decrees and fail to keep my commands,

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 89 31 in der Hoffnung für Alle

Wenn aber seine Nachkommen mein Gesetz übertreten und meine Weisungen in den Wind schlagen,

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 89:31

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-89/vers-31 [gedruckt am 12.08.2026]