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Psalm 89,35

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 89 35 in der Gute Nachricht Bibel

Mein Bund mit ihm wird nicht gebrochen, meine Zusagen ändere ich nicht ab.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 89 35 in der Lutherbibel

Ich will meinen Bund nicht entheiligen und nicht ändern, was aus meinem Munde gegangen ist.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 89 35 in der Einheitsübersetzung

Meinen Bund werde ich nicht entweihen; / was meine Lippen gesprochen haben, * will ich nicht ändern.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 89 35 in der Elberfelder Bibel

Ich werde meinen Bund nicht entweihen und nicht ändern, was hervorgegangen ist aus meinen Lippen.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 89 35 in der Neue Genfer Übersetzung

Ich werde meinen Bund nicht mit Füßen treten und die Worte, die über meine Lippen kamen, nicht abändern.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 89 35 in der Schlachter 2000

meinen Bund will ich nicht ungültig machen und nicht ändern, was über meine Lippen gekommen ist.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 89 35 in der New International Version

Once for all, I have sworn by my holiness – and I will not lie to David –

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 89 35 in der Hoffnung für Alle

Meinen Bund mit ihm werde ich niemals brechen, was ich versprochen habe, nehme ich nicht zurück!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 89:35

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-89/vers-35 [gedruckt am 15.08.2026]