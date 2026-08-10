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Psalm 89,5

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 89 5 in der Gute Nachricht Bibel

›Ich bestätige dein Königshaus für immer und festige deinen Thron für alle Generationen.‹«

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 89 5 in der Lutherbibel

Ich will deinem Geschlecht festen Grund geben auf ewig und deinen Thron bauen für und für.« Sela.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 89 5 in der Einheitsübersetzung

Auf ewig gebe ich deinem Haus festen Bestand * und von Geschlecht zu Geschlecht gründe ich deinen Thron. [Sela]

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 89 5 in der Elberfelder Bibel

»Bis in Ewigkeit will ich deiner Nachkommenschaft Bestand geben und für alle Generationen bauen deinen Thron.« //

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 89 5 in der Neue Genfer Übersetzung

Ich will deinem Königsgeschlecht für immer Bestand geben, deinen Thron festige ich jetzt und in allen künftigen Generationen.«/​/

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 89 5 in der Schlachter 2000

Auf ewig will ich deinen Samen fest gründen und für alle Geschlechter deinen Thron bauen!« (Sela. )

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 89 5 in der New International Version

The heavens praise your wonders, LORD, your faithfulness too, in the assembly of the holy ones.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 89 5 in der Hoffnung für Alle

Für alle Zeiten sollen deine Nachkommen herrschen, für immer wird dein Königshaus bestehen!«

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 89:5

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-89/vers-5 [gedruckt am 10.08.2026]