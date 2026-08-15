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Psalm 89,6

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 89 6 in der Gute Nachricht Bibel

HERR, der Himmel rühmt deine Wunder, die Schar der Engel preist deine Treue;

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 89 6 in der Lutherbibel

Und die Himmel werden, HERR, deine Wunder preisen und deine Treue in der Gemeinde der Heiligen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 89 6 in der Einheitsübersetzung

Die Himmel preisen deine Wunder, HERR, * und die Versammlung der Heiligen deine Treue.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 89 6 in der Elberfelder Bibel

Der Himmel wird deine Wunder preisen, Herr, ja, deine Treue in der Versammlung der Heiligen.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 89 6 in der Neue Genfer Übersetzung

Der Himmel preist deine Wunder, HERR, alle versammelten heiligen Engel loben deine Treue.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 89 6 in der Schlachter 2000

Und die Himmel werden deine Wundertat preisen, o HERR, ja, deine Treue in der Gemeinde der Heiligen!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 89 6 in der New International Version

For who in the skies above can compare with the LORD? Who is like the LORD among the heavenly beings?

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 89 6 in der Hoffnung für Alle

HERR, der Himmel lobt dich, denn du tust Wunder; die Schar deiner heiligen Engel preist deine Treue.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 89:6

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-89/vers-6 [gedruckt am 15.08.2026]