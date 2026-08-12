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Psalm 89,50

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 89 50 in der Gute Nachricht Bibel

Herr, wo sind sie, die früheren Beweise deiner Güte? Du hattest sie David versprochen und dich mit deiner Treue dafür verbürgt!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 89 50 in der Lutherbibel

Herr, wo ist deine Gnade von einst, die du David geschworen hast in deiner Treue?

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 89 50 in der Einheitsübersetzung

Wo sind die Taten deiner früheren Huld, HERR, * die du David in deiner Treue geschworen hast?

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 89 50 in der Elberfelder Bibel

Wo sind deine früheren Gnaden, Herr, die du David zugeschworen hast in deiner Treue?

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 89 50 in der Neue Genfer Übersetzung

Herr, wo sind die Erweise der Liebe geblieben, die du David auf ewig geschworen hast?

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 89 50 in der Schlachter 2000

Wo sind, o Herr, deine früheren Gnadenerweise, die du dem David in deiner Treue zugeschworen hast?

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 89 50 in der New International Version

Remember, Lord, how your servant has been mocked, how I bear in my heart the taunts of all the nations,

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 89 50 in der Hoffnung für Alle

HERR, wo sind die Beweise deiner Liebe geblieben? Du hast doch David deine Treue zugesichert und einen Eid darauf geschworen!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 89:50

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-89/vers-50 [gedruckt am 12.08.2026]