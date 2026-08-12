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Psalm 90,7

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 90 7 in der Gute Nachricht Bibel

Weil du zornig bist und dich gegen uns stellst, sind wir verloren und müssen vergehen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 90 7 in der Lutherbibel

Das macht dein Zorn, dass wir so vergehen, und dein Grimm, dass wir so plötzlich dahinmüssen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 90 7 in der Einheitsübersetzung

Ja, unter deinem Zorn schwinden wir hin, * durch deine Zornesglut werden wir starr vor Schrecken.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 90 7 in der Elberfelder Bibel

Denn wir vergehen durch deinen Zorn, und durch deinen Grimm werden wir erschreckt.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 90 7 in der Neue Genfer Übersetzung

Ja, wir vergehen durch deinen Grimm, wir erschrecken, wenn dein Zorn uns trifft.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 90 7 in der Schlachter 2000

Denn wir werden aufgerieben durch deinen Zorn und schnell hinweggerafft durch deinen Grimm.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 90 7 in der New International Version

We are consumed by your anger and terrified by your indignation.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 90 7 in der Hoffnung für Alle

Ja, durch deinen Zorn vergehen wir, schnell ist es mit uns zu Ende!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-90/vers-7 [gedruckt am 12.08.2026]