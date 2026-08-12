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Psalm 94,12

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 94 12 in der Gute Nachricht Bibel

Wie glücklich sind alle, die du, HERR, erziehst, denen du Wissen gibst durch dein Gesetz!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 94 12 in der Lutherbibel

Wohl dem, den du, HERR, in Zucht nimmst und lehrst ihn durch dein Gesetz,

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 94 12 in der Einheitsübersetzung

Selig der Mann, den du, HERR, erziehst, * den du mit deiner Weisung belehrst,

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 94 12 in der Elberfelder Bibel

Glücklich der Mann, den du züchtigst, Jah, den du belehrst aus deinem Gesetz,

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 94 12 in der Neue Genfer Übersetzung

Glücklich zu preisen ist der Mensch, den du, HERR, erziehst und aus deinem Gesetz belehrst.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 94 12 in der Schlachter 2000

Wohl dem Mann, den du, HERR, züchtigst, und den du aus deinem Gesetz belehrst,

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 94 12 in der New International Version

Blessed is the one you discipline, LORD, the one you teach from your law;

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 94 12 in der Hoffnung für Alle

Glücklich ist der Mensch, den du, HERR, zurechtweist und den du in deinem Gesetz unterrichtest!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 94:12

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-94/vers-12 [gedruckt am 12.08.2026]