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Psalm 96,8

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 96 8 in der Gute Nachricht Bibel

Erweist ihm die Ehre, die ihm zusteht: Bringt Opfergaben in seinen Tempel!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 96 8 in der Lutherbibel

Bringet dar dem HERRN die Ehre seines Namens, bringet Geschenke und kommt in seine Vorhöfe!

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 96 8 in der Einheitsübersetzung

bringt dar dem HERRN die Ehre seines Namens! Bringt Gaben und tretet ein in die Höfe seines Heiligtums! /

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 96 8 in der Elberfelder Bibel

Gebt dem Herrn die Ehre seines Namens! Bringt Opfer und kommt in seine Vorhöfe!

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 96 8 in der Neue Genfer Übersetzung

Ja, erweist dem HERRN die Ehre, die seinem Namen gebührt. Bringt Opfergaben und kommt in die Vorhöfe seines Heiligtums!

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 96 8 in der Schlachter 2000

Bringt dar dem HERRN die Ehre seines Namens, bringt Gaben dar und geht ein zu seinen Vorhöfen!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 96 8 in der New International Version

Ascribe to the LORD the glory due to his name; bring an offering and come into his courts.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 96 8 in der Hoffnung für Alle

Preist seinen großen Namen, kommt zu seinem Heiligtum, und bringt ihm eure Opfer dar!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 96:8

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-96/vers-8 [gedruckt am 12.08.2026]