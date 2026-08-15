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Psalm 96,9

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 96 9 in der Gute Nachricht Bibel

Werft euch vor ihm nieder, wenn er in seiner Heiligkeit erscheint! Die ganze Welt soll vor ihm erzittern.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 96 9 in der Lutherbibel

Betet an den HERRN in heiligem Schmuck; es fürchte ihn alle Welt!

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 96 9 in der Einheitsübersetzung

Werft euch nieder vor dem HERRN in heiligem Schmuck! * Erbebt vor ihm, alle Lande!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 96 9 in der Elberfelder Bibel

Betet an den Herrn in heiliger Pracht! Erzittere vor ihm, ganze Erde!

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 96 9 in der Neue Genfer Übersetzung

Betet den HERRN an in heiligem Festschmuck! Alle Welt soll vor ihm in Ehrfurcht erbeben.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 96 9 in der Schlachter 2000

Betet den HERRN an in heiligem Schmuck; erbebt vor ihm, alle Welt!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 96 9 in der New International Version

Worship the LORD in the splendour of his holiness; tremble before him, all the earth.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 96 9 in der Hoffnung für Alle

Werft euch vor ihm nieder in seiner herrlichen Pracht! Die ganze Welt soll vor ihm erzittern!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 96:9

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-96/vers-9 [gedruckt am 15.08.2026]