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Psalm 97,11

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 97 11 in der Gute Nachricht Bibel

Bald geht die Sonne auf für alle, die ihm die Treue halten und ihm mit redlichem Herzen folgen; dann werden sie voller Freude sein!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 97 11 in der Lutherbibel

Dem Gerechten muss das Licht immer wieder aufgehen und Freude den aufrichtigen Herzen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 97 11 in der Einheitsübersetzung

Licht wird ausgesät für den Gerechten, * Freude für die, die geraden Herzens sind.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 97 11 in der Elberfelder Bibel

Licht ist dem Gerechten gesät und Freude den von Herzen Aufrichtigen.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 97 11 in der Neue Genfer Übersetzung

Ja, wer Gottes Willen tut, über dem wird das Licht aufstrahlen, und Freude wird alle erfüllen, die von Herzen aufrichtig sind.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 97 11 in der Schlachter 2000

Licht wird dem Gerechten gesät und Freude den von Herzen Aufrichtigen.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 97 11 in der New International Version

Light shines on the righteous and joy on the upright in heart.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 97 11 in der Hoffnung für Alle

Wer Gott gehorcht, in dessen Leben wird es hell, und Freude erfüllt jeden, der ihm aufrichtig dient.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 97:11

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-97/vers-11 [gedruckt am 10.08.2026]