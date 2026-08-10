Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. Psalm
  4. Kapitel 99
  5. Vers 1
Zu Psalm 99 Vers 2

Psalm 99,1

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 99 1 in der Gute Nachricht Bibel

Der HERR ist König! Über den Kerubim ist sein Thron; die Völker zittern und die Erde bebt.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 99 1 in der Lutherbibel

Der HERR ist König, darum zittern die Völker; er sitzt über den Cherubim, darum bebt die Welt.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 99 1 in der Einheitsübersetzung

Der HERR ist König. Es zittern die Völker. * Er thront auf den Kerubim. Es wankt die Erde.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 99 1 in der Elberfelder Bibel

Der Herr ist König! Es zittern die Völker. Er thront auf den Cherubim. Es wankt die Erde.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 99 1 in der Neue Genfer Übersetzung

Der HERR ist König – die Völker zittern ´vor ihm`. Er thront über den Kerub-Engeln – und die Erde bebt.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 99 1 in der Schlachter 2000

Der HERR regiert als König — die Völker erzittern; er thront über den Cherubim — die Erde wankt!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 99 1 in der New International Version

The LORD reigns, let the nations tremble; he sits enthroned between the cherubim, let the earth shake.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 99 1 in der Hoffnung für Alle

Der HERR ist König! In Ehrfurcht erschauern die Völker. Er thront über den Keruben, darum erzittert die Erde.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 99:1

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-99/vers-1 [gedruckt am 10.08.2026]