Und er sagte zu ihm: Wir reisen von Bethlehem {in} Juda an das äußerste Ende des Gebirges Ephraim. Von dort bin ich her, und ich war nach Bethlehem {in} Juda gegangen, und ich gehe {nun} in mein Haus {zurück}, aber es gibt keinen, der mich in {sein} Haus aufnimmt.