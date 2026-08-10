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Römer 14,18

- alle Übersetzungen

Das Buch Römer ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Röm 14 18 in der Gute Nachricht Bibel

Wer Christus mit einem solchen Leben dient, gefällt Gott und wird von den Menschen geachtet.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Röm 14 18 in der Lutherbibel

Wer darin Christus dient, der ist Gott wohlgefällig und bei den Menschen geachtet.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Röm 14 18 in der Einheitsübersetzung

Denn wer Christus so dient, ist Gott wohlgefällig und geachtet bei den Menschen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Röm 14 18 in der Elberfelder Bibel

Denn wer in diesem dem Christus dient, ist Gott wohlgefällig und den Menschen bewährt.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Röm 14 18 in der Neue Genfer Übersetzung

Wer Christus auf diese Weise dient, an dem hat Gott Freude, und er ist auch in den Augen der Menschen glaubwürdig.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Röm 14 18 in der Schlachter 2000

wer darin Christus dient, der ist Gott wohlgefällig und auch von den Menschen geschätzt.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Röm 14 18 in der New International Version

because anyone who serves Christ in this way is pleasing to God and receives human approval.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Röm 14 18 in der Hoffnung für Alle

Wer Christus in dieser Weise dient, über den freut sich Gott und den achten die Menschen.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Römer 14:18

https://www.bibeltv.de/bibelthek/rom/kapitel-14/vers-18 [gedruckt am 10.08.2026]