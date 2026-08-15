Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. Römer
  4. Kapitel 2
  5. Vers 23
Zu Römer 2 Vers 22 Zu Römer 2 Vers 24

Römer 2,23

- alle Übersetzungen

Das Buch Römer ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Röm 2 23 in der Gute Nachricht Bibel

Ihr seid stolz auf das Gesetz; aber ihr lebt nicht danach und macht Gott Schande.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Röm 2 23 in der Lutherbibel

Du rühmst dich des Gesetzes und entehrst Gott durch Übertretung des Gesetzes?

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Röm 2 23 in der Einheitsübersetzung

Du rühmst dich des Gesetzes, entehrst aber Gott durch Übertreten des Gesetzes.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Röm 2 23 in der Elberfelder Bibel

Der du dich des Gesetzes rühmst, du verunehrst Gott durch die Übertretung des Gesetzes?

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Röm 2 23 in der Neue Genfer Übersetzung

Du redest voller Stolz vom Gesetz, und gleichzeitig brichst du es und raubst Gott damit die Ehre,

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Röm 2 23 in der Schlachter 2000

Du rühmst dich des Gesetzes und verunehrst doch Gott durch Übertretung des Gesetzes?

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Röm 2 23 in der New International Version

You who boast in the law, do you dishonour God by breaking the law?

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Röm 2 23 in der Hoffnung für Alle

Du bist stolz darauf, dass Gott euch sein Gesetz gegeben hat, und dennoch lebst du nicht nach seinen Geboten und bringst ihn so in Verruf.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Römer 2:23

https://www.bibeltv.de/bibelthek/rom/kapitel-2/vers-23 [gedruckt am 15.08.2026]