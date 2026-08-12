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Römer 4,1

- alle Übersetzungen

Das Buch Römer ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Röm 4 1 in der Gute Nachricht Bibel

Wie war es denn bei unserem leiblichen Stammvater Abraham? Wird von ihm nicht gesagt, dass er »Gnade gefunden« hat?

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Röm 4 1 in der Lutherbibel

Was sagen wir denn von Abraham, unserm leiblichen Stammvater? Was hat er erlangt?

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Röm 4 1 in der Einheitsübersetzung

Was sollen wir nun von Abraham sagen, was hat er erlangt, unser leiblicher Stammvater?

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Röm 4 1 in der Elberfelder Bibel

Was wollen wir denn sagen, hat Abraham, unser Vorfahr dem Fleische nach, gefunden?

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Röm 4 1 in der Neue Genfer Übersetzung

Wie war es denn bei Abraham, unserem Stammvater? (Wir Juden sind ja seine leiblichen Nachkommen. ) Was hat dazu geführt,

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Röm 4 1 in der Schlachter 2000

Was wollen wir denn sagen, dass Abraham, unser Vater, nach dem Fleisch erlangt hat?

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Röm 4 1 in der New International Version

What then shall we say that Abraham, our forefather according to the flesh, discovered in this matter?

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Röm 4 1-2 in der Hoffnung für Alle

Ich möchte das jetzt noch deutlicher machen. Wodurch konnte Abraham, der Stammvater unseres jüdischen Volkes, vor Gott bestehen? Wegen seiner guten Taten? Damit hätte er zwar bei den Menschen Ruhm und Ansehen gewinnen können, nicht aber bei Gott.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Römer 4:1

https://www.bibeltv.de/bibelthek/rom/kapitel-4/vers-1 [gedruckt am 12.08.2026]