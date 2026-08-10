Sacharja 9,4- alle Übersetzungen
Das Buch Sacharja ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
Sach 9 4 in der Gute Nachricht Bibel
aber der Herr wird ihm seine Schätze wegnehmen und seine Mauern ins Meer stürzen; die Stadt wird zum Opfer der Flammen.
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
Sach 9 4 in der Lutherbibel
Siehe, der Herr wird Tyrus erobern und wird seine Seemacht schlagen, und es wird mit Feuer verbrannt werden.
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
Sach 9 4 in der Einheitsübersetzung
Siehe, der Herr wird ihm den Besitz wegnehmen / und seine Streitmacht auf dem Meer schlagen; und es selbst wird vom Feuer verzehrt.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
Sach 9 4 in der Elberfelder Bibel
{Doch} siehe, der Herr wird es erobern und seine Streitmacht auf dem Meer schlagen, und es selbst wird vom Feuer verzehrt.
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
Sach 9 4 in der Schlachter 2000
Siehe, der Herr wird es erobern und wird seine Streitmacht auf dem Meer schlagen, und es selbst soll mit Feuer verzehrt werden.
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
Sach 9 4 in der New International Version
But the Lord will take away her possessions and destroy her power on the sea, and she will be consumed by fire.
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
Sach 9 4 in der Hoffnung für Alle
Trotzdem wird der Herr Tyrus erobern: Er wirft die gewaltigen Mauern ins Meer und lässt die Stadt in Flammen aufgehen.
Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.