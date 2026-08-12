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Sirach 11,1

- alle Übersetzungen

Das Buch Sirach ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Sir 11 1 in der Gute Nachricht Bibel

Weisheit adelt einen Armen und gibt ihm einen Ehrenplatz unter den Großen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 11 1 in der Lutherbibel

Die Weisheit des Geringen bringt ihn zu Ehren und setzt ihn mitten unter die Fürsten.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 11 1 in der Einheitsübersetzung

Die Weisheit eines Demütigen wird sein Haupt erhöhen, / sie wird ihn unter Großen einen Sitz einnehmen lassen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

https://www.bibeltv.de/bibelthek/sir/kapitel-11/vers-1 [gedruckt am 12.08.2026]