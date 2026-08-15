Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. Sirach
  4. Kapitel 11
  5. Vers 14

Sirach 11,14

- alle Übersetzungen

Das Buch Sirach ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Sir 11 14 in der Gute Nachricht Bibel

Vom Herrn kommt alles: Glück und Unglück, Leben und Tod, Armut und Reichtum.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 11 14 in der Lutherbibel

Gutes und Böses, Leben und Tod, Armut und Reichtum kommen vom Herrn.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 11 14 in der Einheitsübersetzung

Gutes und Schlechtes, Leben und Tod, / Armut und Reichtum kommen vom Herrn.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

https://www.bibeltv.de/bibelthek/sir/kapitel-11/vers-14 [gedruckt am 15.08.2026]