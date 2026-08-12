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Sirach 16,25

- alle Übersetzungen

Das Buch Sirach ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Sir 16 25 in der Gute Nachricht Bibel

Meine Unterweisung ist auf der Waage gewogen, mein Wissen genau ermittelt!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 16 25 in der Lutherbibel

Ich will dir eine zuverlässige Lehre geben und dich mit Sorgfalt unterrichten:

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 16 25 in der Einheitsübersetzung

Ich werde in Ausgewogenheit Bildung kundtun / und mit Gründlichkeit werde ich Erfahrung kundtun.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

https://www.bibeltv.de/bibelthek/sir/kapitel-16/vers-25 [gedruckt am 12.08.2026]