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Sirach 16,5

- alle Übersetzungen

Das Buch Sirach ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Sir 16 5 in der Gute Nachricht Bibel

Dafür habe ich viele Beispiele gesehen und noch treffendere habe ich gehört:

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 16 5 in der Lutherbibel

Das hat mein Auge oft gesehen, und noch Schlimmeres hat mein Ohr gehört:

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 16 5 in der Einheitsübersetzung

Viel von dem hat mein Auge gesehen / und Wichtigeres als dies hat mein Ohr gehört.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

https://www.bibeltv.de/bibelthek/sir/kapitel-16/vers-5 [gedruckt am 10.08.2026]