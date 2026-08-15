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Sirach 17,15

- alle Übersetzungen

Das Buch Sirach ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Sir 17 15 in der Gute Nachricht Bibel

Der Herr sieht jederzeit, was die Menschen tun; nichts kann seinen Augen entgehen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 17 15 in der Lutherbibel

Ihre Wege hat er immer vor Augen, und nichts ist vor ihm verborgen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 17 15 in der Einheitsübersetzung

Ihre Wege liegen vor ihm zu aller Zeit, / sie sind nicht verborgen vor seinen Augen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

https://www.bibeltv.de/bibelthek/sir/kapitel-17/vers-15 [gedruckt am 15.08.2026]