Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. Sirach
  4. Kapitel 21
  5. Vers 4
Zu Sirach 21 Vers 3 Zu Sirach 21 Vers 5

Sirach 21,4

- alle Übersetzungen

Das Buch Sirach ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Sir 21 4 in der Gute Nachricht Bibel

Frechheit und Vermessenheit lassen den Reichtum schwinden; überhebliche Menschen bringen sich um Hab und Gut.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 21 4 in der Lutherbibel

Gewalt und Hochmut werden den Reichtum vernichten; so wird das Haus des Hoffärtigen zerstört.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 21 4 in der Einheitsübersetzung

Gewalttat und Hochmut werden den Reichtum verwüsten, / so wird das Haus des Hochmütigen verwüstet werden.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

https://www.bibeltv.de/bibelthek/sir/kapitel-21/vers-4 [gedruckt am 12.08.2026]