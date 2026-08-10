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Sirach 21,5

- alle Übersetzungen

Das Buch Sirach ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Sir 21 5 in der Gute Nachricht Bibel

Wenn die Armen beten, hört es Gott und schnell verhilft er ihnen zum Recht.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 21 5 in der Lutherbibel

Die Bitte aus dem Mund eines Bettlers kommt Gott zu Ohren, und sein Urteil folgt auf dem Fuße.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 21 5 in der Einheitsübersetzung

Die Bitte eines Armen dringt vom Mund an seine Ohren / und sein Urteil kommt mit Eile.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

https://www.bibeltv.de/bibelthek/sir/kapitel-21/vers-5 [gedruckt am 10.08.2026]