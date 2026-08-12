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Sirach 24,19

- alle Übersetzungen

Das Buch Sirach ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Sir 24 19 in der Gute Nachricht Bibel

Kommt alle her, die ihr mich haben wollt! Kommt, esst euch satt an meinen Früchten!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 24 19 in der Lutherbibel

Kommt her zu mir alle, die ihr nach mir verlangt, und sättigt euch an meinen Früchten!

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 24 19 in der Einheitsübersetzung

Kommt zu mir, die ihr mich begehrt, / und ihr sättigt euch an meinen Früchten!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

https://www.bibeltv.de/bibelthek/sir/kapitel-24/vers-19 [gedruckt am 12.08.2026]