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Sirach 26,3

- alle Übersetzungen

Das Buch Sirach ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Sir 26 3 in der Gute Nachricht Bibel

Eine gute Frau ist ein großes Geschenk; der Herr gibt sie denen, die ihn ernst nehmen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 26 3 in der Lutherbibel

Eine gute Frau ist eine köstliche Gabe und wird dem gegeben, der den Herrn fürchtet.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 26 3 in der Einheitsübersetzung

Eine gute Frau ist ein guter Anteil, / sie wird denen gegeben, die den Herrn fürchten.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

https://www.bibeltv.de/bibelthek/sir/kapitel-26/vers-3 [gedruckt am 12.08.2026]