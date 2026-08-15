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Sirach 27,10

- alle Übersetzungen

Das Buch Sirach ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Sir 27 10 in der Gute Nachricht Bibel

Wie ein Löwe auf Beute lauert, so lauert die Sünde auf alle, die sich mit Unrecht abgeben.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 27 10 in der Lutherbibel

Wie der Löwe auf den Raub, so lauert die Sünde auf die, die Unrecht tun.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 27 10 in der Einheitsübersetzung

Der Löwe lauert auf Beute; / so die Sünde auf die, die Unrecht tun.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

https://www.bibeltv.de/bibelthek/sir/kapitel-27/vers-10 [gedruckt am 15.08.2026]