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Sirach 27,22

- alle Übersetzungen

Das Buch Sirach ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Sir 27 22 in der Gute Nachricht Bibel

Wer mit den Augen zwinkert, führt Böses im Schilde und niemand kann ihn davon abbringen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 27 22 in der Lutherbibel

Wer mit den Augen winkt, hat Böses im Sinn, und wer das sieht, wird sich von ihm zurückziehen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 27 22 in der Einheitsübersetzung

Wer mit dem Auge zwinkert, plant Böses, / niemand bringt ihn davon ab.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

https://www.bibeltv.de/bibelthek/sir/kapitel-27/vers-22 [gedruckt am 12.08.2026]