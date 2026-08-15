Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. Sirach
  4. Kapitel 27
  5. Vers 3
Zu Sirach 27 Vers 2 Zu Sirach 27 Vers 4

Sirach 27,3

- alle Übersetzungen

Das Buch Sirach ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Sir 27 3 in der Gute Nachricht Bibel

Wer nicht fest dabei bleibt, den Herrn ernst zu nehmen, dessen Haus wird bald ein Trümmerhaufen sein.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 27 3 in der Lutherbibel

Wenn einer nicht beständig ist in der Furcht des Herrn, wird sein Haus bald zerstört.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 27 3 in der Einheitsübersetzung

Hält jemand nicht fest an der Furcht des Herrn / stürzt plötzlich und bald sein Haus zusammen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

https://www.bibeltv.de/bibelthek/sir/kapitel-27/vers-3 [gedruckt am 15.08.2026]