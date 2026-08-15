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Sirach 28,21

- alle Übersetzungen

Das Buch Sirach ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Sir 28 21 in der Gute Nachricht Bibel

Der Tod, den sie bringen, ist schlimm; aber tot sein ist besser, als unter ihrer Gewalt zu leben.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 28 21 in der Lutherbibel

Bitteren Tod bringt die Zunge, selbst die Unterwelt ist besser als sie.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 28 21 in der Einheitsübersetzung

Der Tod durch sie ist ein schlimmer Tod, / besser als sie ist der Hades.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

https://www.bibeltv.de/bibelthek/sir/kapitel-28/vers-21 [gedruckt am 15.08.2026]