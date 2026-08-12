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Sirach 28,9

- alle Übersetzungen

Das Buch Sirach ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Sir 28 9 in der Gute Nachricht Bibel

und ein boshafter bringt Freunde auseinander; er stiftet Feindseligkeit zwischen Leuten, die sich gut verstehen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 28 9 in der Lutherbibel

und ein Sünder trennt gute Freunde und hetzt gegeneinander, die in Frieden leben.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 28 9 in der Einheitsübersetzung

Ein sündiger Mensch bringt Freunde durcheinander / und unter Friedfertige streut er Verleumdung.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

https://www.bibeltv.de/bibelthek/sir/kapitel-28/vers-9 [gedruckt am 12.08.2026]