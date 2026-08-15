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Sirach 30,22

- alle Übersetzungen

Das Buch Sirach ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Sir 30 22 in der Gute Nachricht Bibel

Freude und Fröhlichkeit verlängern das Leben des Menschen und machen es lebenswert.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 30 22 in der Lutherbibel

Denn ein fröhliches Herz ist des Menschen Leben, und seine Freude verlängert sein Leben.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 30 22 in der Einheitsübersetzung

Heiterkeit des Herzens ist Leben für den Menschen / und Jubel eines Mannes ist langes Leben.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

https://www.bibeltv.de/bibelthek/sir/kapitel-30/vers-22 [gedruckt am 15.08.2026]