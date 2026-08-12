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Sirach 31,25

- alle Übersetzungen

Das Buch Sirach ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Sir 31 25 in der Gute Nachricht Bibel

Spiel beim Weintrinken nicht den starken Mann; der Wein hat schon viele schwach gemacht.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 31 25 in der Lutherbibel

Sei kein Held beim Wein, denn schon viele hat er ins Verderben gestürzt.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 31 25 in der Einheitsübersetzung

Beim Wein spiele nicht den starken Mann! / Denn viele hat der Wein zugrunde gerichtet.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

https://www.bibeltv.de/bibelthek/sir/kapitel-31/vers-25 [gedruckt am 12.08.2026]