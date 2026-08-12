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Sirach 32,17

- alle Übersetzungen

Das Buch Sirach ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Sir 32 17 in der Gute Nachricht Bibel

Sünder lassen sich nicht zurechtweisen; sie legen sich das Gesetz so zurecht, wie es ihnen passt.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 32 17 in der Lutherbibel

Ein Sünder lässt sich nicht zurechtweisen und findet Gründe, wie er sie gerade braucht.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 32 17 in der Einheitsübersetzung

Ein sündiger Mensch weicht einer Zurechtweisung aus, / er findet ein Urteil nach seinem Willen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

https://www.bibeltv.de/bibelthek/sir/kapitel-32/vers-17 [gedruckt am 12.08.2026]