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Sirach 33,15

- alle Übersetzungen

Das Buch Sirach ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Sir 33 15 in der Gute Nachricht Bibel

Sieh dir alles an, was Gott, der Höchste, geschaffen hat: Alles kommt paarweise vor, eins das Gegenteil vom anderen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 33 15 in der Lutherbibel

Und so schaue alle Werke des Höchsten an: Es sind immer zwei, und eins steht dem andern gegenüber.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 33 15 in der Einheitsübersetzung

So schau auf alle Werke des Höchsten, / paarweise eines gegenüber dem anderen!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

https://www.bibeltv.de/bibelthek/sir/kapitel-33/vers-15 [gedruckt am 12.08.2026]