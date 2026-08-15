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Sirach 33,30

- alle Übersetzungen

Das Buch Sirach ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Sir 33 30 in der Gute Nachricht Bibel

Er soll arbeiten, wie es sich für ihn gehört. Und wenn er dir nicht gehorcht, leg ihm Fußeisen an! Aber geh in keinem Fall zu weit; tu nichts, was gegen das Recht verstößt!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 33 30 in der Lutherbibel

Doch nutze deine Macht nicht aus und tue nur, worauf du ein Recht hast.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 33 30 in der Einheitsübersetzung

Sei nicht maßlos gegen irgendein Lebewesen! / Handle nicht ohne überlegtes Urteil!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

https://www.bibeltv.de/bibelthek/sir/kapitel-33/vers-30 [gedruckt am 15.08.2026]