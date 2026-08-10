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Sirach 35,19

- alle Übersetzungen

Das Buch Sirach ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Sir 35 19 in der Gute Nachricht Bibel

und hört ihren Schrei, ihre Anklage gegen den, der die Tränen verursacht hat.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 35 19 in der Lutherbibel

und richtet sich ihr Schreien nicht gegen den, der die Tränen fließen lässt?

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 35 19 in der Einheitsübersetzung

und richtet sich der Schrei nicht gegen den, der sie hinabfließen ließ?

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

https://www.bibeltv.de/bibelthek/sir/kapitel-35/vers-19 [gedruckt am 10.08.2026]